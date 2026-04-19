El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El cielo mostrará una variabilidad en su estado a lo largo del día. Durante la madrugada y la mañana, se observarán nubes altas, pero a medida que avance la jornada, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas, lo que contribuirá a un ambiente luminoso y agradable. La presencia de nubes altas en las primeras horas no debería afectar la visibilidad ni la calidad del día.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 61% y descendiendo gradualmente a un 33% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. Esto proporcionará una brisa suave que complementará las agradables temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Tomiño pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día ideal para salir, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tui se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 14 grados a las 03:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 26 grados entre las 14:00 y 17:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.