El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Este aumento de temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% por la mañana y bajará hasta un 35% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya a lo largo de la tarde, alcanzando velocidades de 4 km/h hacia el final del día. Esto contribuirá a una sensación de calidez, especialmente en las horas centrales, donde el viento será menos perceptible.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que los residentes y visitantes de Soutomaior podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones y el cielo mayormente despejado favorecerán la visibilidad y permitirán disfrutar de un entorno natural en óptimas condiciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 11 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se alternarán con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.