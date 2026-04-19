El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre.

El cielo mostrará una variabilidad en su estado a lo largo del día. Durante la mañana, se prevén condiciones de poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a partir de la tarde, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Silleda pueden disfrutar de un día seco y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 50% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente con las temperaturas más cálidas. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad constante de 14 km/h durante la mayor parte del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más activas, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el oeste, pero manteniendo una intensidad moderada.

El amanecer se producirá a las 07:44 y el ocaso a las 21:19, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Silleda experimentará un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Lalín se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:44. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

Hoy, 19 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.