El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Sanxenxo se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, las nubes irán alternando con momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 13 grados a última hora.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% a medianoche y alcanzando picos del 92% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de bruma en algunos momentos.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con una velocidad máxima de 16 km/h proveniente del sur-suroeste. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la tarde.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la bruma y el viento que pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Bueu se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura al inicio del día se situará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera hora.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.