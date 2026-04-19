El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

Hoy, 19 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje en gran parte, permitiendo que el sol brille con más fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 15 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 12 grados hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 13:00 y un máximo de 28 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 27 grados hasta las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 32% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 56% hacia las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 33 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Salvaterra de Miño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque comenzará nublado, se despejará para dar paso a un día soleado y cálido.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados por la mañana, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Hoy, 19 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.