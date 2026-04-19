El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

Hoy, 19 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 91% a las 6:00 AM, pero irá disminuyendo a medida que el día progrese, situándose en torno al 34% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cómoda a medida que se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que será refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de eventos al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a 15°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, será un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados a las 07:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 26 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 19 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje en gran parte, permitiendo que el sol brille con más fuerza.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tui se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 14 grados a las 03:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 26 grados entre las 14:00 y 17:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.