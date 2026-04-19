El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

Hoy, 19 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en la tarde, aunque también habrá períodos de cielo poco nuboso que permitirán disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 48% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque la sensación de calor será notable, no se espera que la humedad genere incomodidad significativa. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 67% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más fuerte en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones de visibilidad serán buenas, aunque se espera que haya niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar brevemente la visibilidad en las carreteras.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y condiciones de viento moderadas. Es un día perfecto para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Recuerde llevar protección solar, ya que la exposición al sol será considerable durante las horas pico.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Meis, con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con un leve aumento a 14 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con algunas horas de sol intercaladas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en varios periodos, especialmente entre las 05:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 10:00 y las 20:00, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.