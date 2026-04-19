El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, haciendo que el tiempo sea más tolerable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día primaveral, disfrutando de la naturaleza y del buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 11 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Este aumento de temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% por la mañana y bajará hasta un 35% en las horas más cálidas del día.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se alternarán con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.