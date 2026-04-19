El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

Hoy, 19 de abril de 2026, Pontevedra se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 77% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 46% durante la tarde. Esto contribuirá a un tiempo más confortable, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento, predominantemente del sur, aportará un ligero calor adicional al ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. Las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:20. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea perfecta para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, ideal para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, pero las nubes altas seguirán dominando el panorama.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.