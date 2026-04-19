El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

Hoy, 19 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, aunque no se espera que afecten significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 25 grados . Las mañanas serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados en las primeras horas, subiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 25 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será más notable entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 13 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30-40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refrescará el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, actividades deportivas o simplemente relajarse en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura al ambiente.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.