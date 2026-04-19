El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

Hoy, 19 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados por la mañana, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 77% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 31% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad en descenso puede hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor. La dirección del viento sugiere que se pueden esperar algunas ráfagas más intensas en las horas centrales del día, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo mayormente despejado brindan una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:20. La combinación de un día cálido y una noche fresca promete ser ideal para paseos nocturnos y actividades familiares.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Hoy, 19 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje en gran parte, permitiendo que el sol brille con más fuerza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.