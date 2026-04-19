El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

Hoy, 19 de abril de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio del día, se tornará más seco y cómodo conforme avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h, lo que proporcionará una sensación refrescante, especialmente en las horas centrales del día. Este viento suave será un aliado perfecto para quienes decidan salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para organizar un picnic, una caminata por los alrededores o simplemente relajarse en un parque local.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy será un día espléndido en Ponte Caldelas, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 11 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Este aumento de temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% por la mañana y bajará hasta un 35% en las horas más cálidas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.