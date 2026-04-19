El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de abril de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 77% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 43% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para paseos o actividades recreativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas. Sin embargo, la brisa será suave en general, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:21. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.
En resumen, Poio disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 19 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.
El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Meis, con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con un leve aumento a 14 grados hacia las 09:00 horas.
Hoy, 19 de abril de 2026, Pontevedra se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
- El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
- El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
- La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
- Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal