El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 11 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.
En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% a las 00:00 y disminuyendo a un 35% hacia las 17:00. Esto indica que, aunque la atmósfera será algo húmeda en las primeras horas del día, se tornará más seca conforme avance la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más cálida.
El cielo estará mayormente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde. Las condiciones de visibilidad serán buenas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado con algunas nubes dispersas. A partir de las 15:00 horas, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que favorecerá la radiación solar y el aumento de la temperatura.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o deportes.
En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y condiciones de viento moderadas. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se prevé.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 19 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.
El día de hoy, 19 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Este aumento de temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% por la mañana y bajará hasta un 35% en las horas más cálidas del día.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
- El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
- El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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