El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 42% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas del día. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del norte durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 23 km/h en las horas más activas, lo que podría proporcionar una agradable brisa, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, el viento cambiará gradualmente hacia el suroeste, manteniendo su intensidad moderada.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque en las primeras horas de la mañana se podrían presentar condiciones de niebla en algunas áreas, lo que podría afectar brevemente la visibilidad. Sin embargo, esta niebla se disipará rápidamente, permitiendo que el sol brille con fuerza a medida que se acerque el mediodía.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso a las 21:21, lo que significa que los habitantes de Oia podrán disfrutar de un día largo y luminoso. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de paseos, deportes y otras actividades recreativas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.