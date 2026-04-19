El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas. La brisa será suave, con vientos predominantes del este y sureste, alcanzando velocidades de entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de O Rosal podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya momentos de bruma ligera, especialmente en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de condiciones poco nubosas, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, A Guarda se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, ofreciendo un ambiente despejado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, pero cómodo.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.