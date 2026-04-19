El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados a las 07:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 26 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 34% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas centrales del día, aunque la brisa suave ayudará a mitigar el calor. La dirección del viento será predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 30 km/h en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes de O Porriño disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar protección solar, especialmente durante las horas pico de radiación, que se prevén entre las 12:00 y las 16:00.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:20. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados a las 23:00, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo estable y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a la población aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso y despejado.

Hoy, 19 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tui se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 14 grados a las 03:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 26 grados entre las 14:00 y 17:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.