El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en algunas horas, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados . La mañana comenzará con un termómetro marcando alrededor de 16 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura podría volver a subir ligeramente, alcanzando los 17 grados. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas de hasta 27 km/h provenientes del suroeste, especialmente durante la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que es aconsejable tener en cuenta la brisa al planificar actividades al aire libre. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 12:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable. Es un buen momento para disfrutar de paseos por la costa o actividades en la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente en las horas centrales del día, aunque las nubes altas continuarán siendo una constante en el horizonte.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura al inicio del día se situará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera hora.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.