El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con valores que rondarán los 19 grados.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 57% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, se sentirá más seco conforme avance la jornada, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 7 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección, predominando del este y luego del noreste, con rachas que podrían llegar hasta los 15 km/h. Por la tarde, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:21. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 14 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 16 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados por la mañana, antes de repuntar hacia la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de 11 grados, que irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.