El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a períodos de cielo poco nuboso y despejado.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados a las 06:00 horas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados entre las 14:00 y 15:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 23 grados, lo que sugiere un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 64% y alcanzando su punto más alto en la mañana, con un 92% entre las 05:00 y 06:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-14 km/h durante la mañana y alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas, pero no se anticipan condiciones de viento adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de probabilidad de lluvia del 0% en todos los períodos. Esto significa que los residentes de Mos pueden disfrutar de un día seco y soleado, sin preocupaciones por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados a las 07:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 26 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de 11 grados, que irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.