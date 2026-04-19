El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 78% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 33% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a medida que avance la jornada, pasando a ser predominantemente del oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, caminatas o deportes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:21. La visibilidad será buena, y la bruma que podría aparecer en las horas nocturnas no afectará significativamente la claridad del cielo.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, pero las nubes altas seguirán dominando el panorama.

Hoy, 19 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura al ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.