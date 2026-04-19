El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 92% a las 06:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:20 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el campo o simplemente relajándose al aire libre. La combinación de temperaturas cálidas y vientos suaves hará que la jornada sea placentera para todos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados. Este aumento en la temperatura será bien recibido, ya que se anticipa un día agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 11 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados por la mañana, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.