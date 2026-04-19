El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 22 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 11 grados a las 6 de la mañana, mientras que el pico de calor se dará alrededor de las 2 de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 22 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 91% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 5 y 8 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Moaña podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 7:47, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:21, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un día ideal para pasear por la costa o disfrutar de un picnic en uno de los muchos parques de la localidad.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Bueu se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en varios momentos, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de 11 grados, que irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.