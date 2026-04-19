El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Meis, con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con un leve aumento a 14 grados hacia las 09:00 horas.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas, alcanzando un 87% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 71% a las 10:00 horas y bajando aún más a un 57% hacia el mediodía. Esto permitirá que las temperaturas se eleven, alcanzando un máximo de 22 grados a las 14:00 horas, antes de estabilizarse en torno a los 21 grados durante la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los períodos. Esto sugiere que los residentes de Meis podrán disfrutar de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, con velocidades de 2 km/h hacia las 23:00 horas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la tarde, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:21 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Meis podrán disfrutar al final de la jornada. En resumen, se anticipa un día agradable, con temperaturas moderadas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente primaveral en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, pero las nubes altas seguirán dominando el panorama.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en la tarde, aunque también habrá períodos de cielo poco nuboso que permitirán disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.