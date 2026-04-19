El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura al inicio del día se situará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera hora.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 12 grados a las 04:00 y manteniéndose en torno a los 12-13 grados hasta el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y alcanzando un 84% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 20 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el sur-suroeste. Este viento, que alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

A lo largo del día, el cielo seguirá presentando intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planeen actividades al aire libre.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 16:00 y bajando a 15 grados al caer la noche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 76% hacia el final del día. El viento se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría.

En resumen, el día en Meaño se presenta como un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de que el viento sople con cierta intensidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en la tarde, aunque también habrá períodos de cielo poco nuboso que permitirán disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Sanxenxo se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, las nubes irán alternando con momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.