El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 87% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 63% por la tarde. Esto, combinado con la temperatura, creará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:21. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por la playa o una caminata por el campo, aprovechando las condiciones meteorológicas que se prevén.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de abril de 2026, Pontevedra se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la primera parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se alternarán con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.