El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Lalín se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:44. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas posteriores al mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados a partir de las 14:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 41% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más activas del día. El viento soplará principalmente del oeste y suroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, las ráfagas serán más suaves hacia la noche, con velocidades que descenderán a 6 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un momento propicio para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:19, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Lalín será ideal para disfrutar de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 19 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.