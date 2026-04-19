El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente en las horas centrales del día, aunque las nubes altas continuarán siendo una constante en el horizonte.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. En la mañana, se prevén temperaturas más frescas, comenzando en torno a los 16 grados, y descendiendo a 12 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, sobre todo en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación refrescante a las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en algunos momentos.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de nubes altas y la brisa que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca en ciertos momentos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en algunas horas, especialmente en la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con algunas horas de sol intercaladas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en varios periodos, especialmente entre las 05:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 10:00 y las 20:00, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.