El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, A Guarda se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, ofreciendo un ambiente despejado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, pero cómodo.

A partir de las primeras horas del día, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 74%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, y se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 18 grados en la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A lo largo del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras. Esto puede ser un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un respiro ante el calor del sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que el cielo se torne más nuboso, aunque sin llegar a condiciones de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que el cielo esté mayormente nuboso, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas más tardías. En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cierre de jornada más fresco y tranquilo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.