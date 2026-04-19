El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 16 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados por la mañana, antes de repuntar hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% al amanecer y alcanzando un 79% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del este y noreste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Gondomar disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar momentos de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. Las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. El ocaso se producirá a las 21:21, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, ofrecerá un tiempo agradable y soleado en las horas centrales.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con valores que rondarán los 19 grados.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tui se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 14 grados a las 03:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 26 grados entre las 14:00 y 17:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.