El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% al amanecer y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y confortable. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol brille con más fuerza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una atmósfera tranquila.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Forcarei pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:45, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:20, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un momento perfecto para aprovechar el tiempo en familia o con amigos, ya sea en un paseo por el campo o en un evento al aire libre.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado promete un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 90%.

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.