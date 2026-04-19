El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 19 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 90%.
Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar a los 24 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará al 36% hacia la tarde. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia.
El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. A primera hora, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad durante la tarde, cuando se registrarán rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:20 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades nocturnas.
En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque. La combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas hará de este un día ideal para salir y disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura al ambiente.
Hoy, 19 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, aunque no se espera que afecten significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.
El día de hoy, 19 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
- El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
- El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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