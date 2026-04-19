El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura al ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de Cuntis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 24 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que pasará del 87% en la mañana a un 35% en la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo y menos bochornoso.

El viento, que soplará principalmente del norte y del oeste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. A medida que se acerque la tarde, el viento irá disminuyendo, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables hasta el ocaso, que se producirá a las 21:21 horas.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán a valores más frescos, rondando los 11 grados . La humedad aumentará nuevamente, pero sin llegar a niveles incómodos. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.