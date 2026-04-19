El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana, pero que irá bajando a medida que el día avance, situándose en torno al 55-59% por la tarde. Esto sugiere un ambiente más cómodo y menos bochornoso a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 21 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que se acerque la tarde, donde se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 5 y 12 km/h. Esto contribuirá a una sensación térmica agradable, ideal para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos, deportes y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:21. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Catoira se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.