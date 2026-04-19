El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 19 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados. Este aumento en la temperatura será bien recibido, ya que se anticipa un día agradable para disfrutar al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades al exterior sin incomodidades.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección noreste con velocidades de hasta 11 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Aunque no se anticipan ráfagas fuertes, el viento proporcionará una brisa refrescante que será apreciada en las horas más cálidas.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades nocturnas. La visibilidad será óptima, y los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un cielo despejado para observar las estrellas.
En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable tanto durante el día como en la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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