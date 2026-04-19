El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en varios momentos, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 83% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 63% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas más cálidas, proporcionará un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 9 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cangas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente desean disfrutar de un paseo por la localidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura descenderá a unos 6 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos poco nubosos y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.