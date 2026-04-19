El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente tranquilo y estable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 89% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 58% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, el viento será más suave, permitiendo disfrutar de un tiempo apacible.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las horas del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por la costa o una visita a los viñedos de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:21, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para explorar la belleza de la región y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.