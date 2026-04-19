El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 19 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.
Durante la mañana, la humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y aumentando hasta un 96% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque unos agradables 24 grados .
El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a noreste y luego a suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.
En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La humedad también se reducirá, lo que contribuirá a una sensación más cómoda al caer la noche. Para aquellos que planean actividades al aire libre, el ocaso se producirá a las 21:21, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un ambiente despejado.
En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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