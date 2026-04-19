El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de abril de 2026, Bueu se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 53% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero conforme el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida. A lo largo del día, la humedad se estabilizará entre el 55% y el 74%, lo que contribuirá a un ambiente agradable.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance hasta 24 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
No se anticipan precipitaciones en Bueu durante el día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos por la playa o actividades en el campo. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 17:00 horas y bajando a 15 grados al caer la noche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de las vistas que ofrece la costa gallega.
En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire libre y de las actividades que la localidad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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