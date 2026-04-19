El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, pero las nubes altas seguirán dominando el panorama.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a la medianoche, bajando a 14 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 10 grados a media mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde, lo que proporcionará un respiro agradable antes de que la temperatura vuelva a descender hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 76% a la medianoche y alcanzando picos de hasta el 89% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya gradualmente a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección este y luego a oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes de Barro podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día mayormente despejado, a pesar de la presencia de nubes altas.

En resumen, Barro experimentará un día con cielos nublados, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza sin preocupaciones por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.