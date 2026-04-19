El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A lo largo de la jornada, se prevé que la temperatura máxima alcance los 18 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y alcanzando velocidades de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:21. Las temperaturas nocturnas caerán a unos 13 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.