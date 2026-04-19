El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El cielo estará predominantemente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de As Neves pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la tarde. Esta caída en la humedad contribuirá a que el calor sea más llevadero, especialmente en las horas más cálidas del día. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de una velada fresca y agradable.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del este, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 17 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más altas.

El amanecer se producirá a las 07:46 y el ocaso será a las 21:19, lo que significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de un día largo y soleado. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo cálido, poco nuboso y sin lluvias, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar del aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 19 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados por la mañana, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Hoy, 19 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Hoy, 19 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje en gran parte, permitiendo que el sol brille con más fuerza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.