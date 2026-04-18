El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que aportará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes den paso a períodos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 13 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será templado y cómodo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, cuando se situará alrededor del 45%. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento moderado puede ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día, y es aconsejable tenerlo en cuenta si se planea pasar tiempo al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la costa o actividades en el campo, donde se podrá disfrutar de la belleza natural de la región sin la preocupación de la lluvia.

En resumen, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, un viento moderado y sin riesgo de precipitaciones. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 18 de abril de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas, identificadas con el código 17n, se mantendrán en el horizonte, proporcionando un aspecto grisáceo al cielo. A medida que avance el día, se espera que estas nubes continúen, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y un tanto difusa en la luz solar. A medida que avance el día, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos en que el sol se asome, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de sol y momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.