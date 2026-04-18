El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de sol y momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C por la tarde. Este ascenso térmico será notable, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido y agradable a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de la zona se preparen para un descenso de las temperaturas hacia la noche, donde se espera que se sitúen alrededor de los 17°C.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor matutino persistirá hasta que el sol comience a calentar con más intensidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 36 km/h, y se irán suavizando a medida que avance la tarde, con velocidades que rondarán los 20 km/h. Este viento puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se presenta como una jornada mayormente nublada al inicio, con un notable aumento de temperatura y una disminución de la humedad a medida que el día avanza. Las condiciones son ideales para disfrutar de un día primaveral, con la posibilidad de aprovechar el sol en las horas centrales.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, alternando momentos de sol y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y un tanto difusa en la luz solar. A medida que avance el día, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos en que el sol se asome, especialmente en las horas centrales.

Hoy, 18 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que aportará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes den paso a períodos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.