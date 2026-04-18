El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, con valores que rondan el 90%, pero se espera que disminuya a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas, aunque no se anticipan rachas fuertes que puedan causar incomodidad. La dirección del viento también podría ayudar a dispersar las nubes altas que se prevén en la mañana y la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos familiares. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:48, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 21:19, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un momento perfecto para aprovechar el tiempo primaveral y realizar actividades al aire libre, como caminatas, picnics o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.