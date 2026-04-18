El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y algunos momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 23 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas de la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se espera que el calor del sol compense esto a medida que avanza el día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Vila de Cruces pueden disfrutar de un día seco, sin la preocupación de lluvias inesperadas. Las condiciones del viento también serán notables, con vientos predominantes del este, alcanzando velocidades de hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor, pero también se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

En resumen, el día en Vila de Cruces se perfila como mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa que puede intensificarse en ciertos momentos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes podría limitar la visibilidad del sol.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una ligera disminución a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.