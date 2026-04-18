El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo a un 48% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más altas, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables, rondando los 21°C a las 20:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que los vigueses podrán disfrutar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es ideal para actividades al aire libre. Ya sea para dar un paseo por la playa, disfrutar de un café en una terraza o realizar alguna actividad deportiva, las condiciones meteorológicas son favorables. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la primavera en la ciudad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 18 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, pero a medida que avance el día, se sentirá un ligero aumento, alcanzando los 22 grados hacia las 15:00 horas.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.