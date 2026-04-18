El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, lo que ha dado un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avanza la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente a partir de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25°C. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio del día, se tornará más seco conforme avance la jornada, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable ante el calor, pero es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin el temor de que el tiempo pueda arruinar los planes.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo que alternará entre nubes altas y momentos despejados, y un viento que aportará frescura. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 18 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente nublado, alternando momentos de sol y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que se mantendrá hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera que el cielo se despeje en gran parte, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.