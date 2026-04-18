El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 95% en la mañana y disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el día sea propicio para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se realice al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que variará entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas del día, alcanzando hasta 20 km/h, pero se irán suavizando a medida que avance la jornada. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas, lo que será un alivio para los que se encuentren al sol.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvia. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.
El amanecer se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 21:19, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar los alrededores de Tui, visitar sus monumentos históricos o simplemente relajarse en uno de sus hermosos parques.
En resumen, el día de hoy en Tui promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 18 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.
El día de hoy, 18 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.
El día de hoy, 18 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con un ligero descenso a 10 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
- El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
- El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
- Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia