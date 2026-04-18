El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 95% en la mañana y disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el día sea propicio para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se realice al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que variará entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas del día, alcanzando hasta 20 km/h, pero se irán suavizando a medida que avance la jornada. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas, lo que será un alivio para los que se encuentren al sol.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvia. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

El amanecer se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 21:19, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar los alrededores de Tui, visitar sus monumentos históricos o simplemente relajarse en uno de sus hermosos parques.

En resumen, el día de hoy en Tui promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con un ligero descenso a 10 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.