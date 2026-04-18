El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El 18 de abril de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, especialmente entre las 00:00 y las 06:00, lo que podría dar un aspecto ligeramente cubierto al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuirá, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso desde las 02:00 hasta las 07:00, permitiendo que los rayos del sol se filtren con mayor intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 25 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 8 grados a las 08:00, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 24 grados a las 14:00 y un máximo de 25 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 24 grados hasta las 17:00, y luego descenderán gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 36% a las 16:00, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, con vientos del norte alcanzando hasta 11 km/h. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y sureste, lo que podría aportar un ligero alivio en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral. En resumen, el 18 de abril será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Tomiño, con un tiempo cálido y mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.